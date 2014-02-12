Сборная Германии лидирует после пяти соревновательных дней Олимпиады в Сочи

Как сообщает корреспондент УНИАН, у немцев значительное преимущество над ближайшими преследователями по количеству золотых наград.

На данный момент у сборной Германии 6 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали. У идущей следом сборной Канады – 4-4-2, Норвегии – 4-3-5, Голландии – 4-2-4. Американцы и швейцарцы выиграли по 3 золота, россияне -2, у еще семи стран – по одному золоту.

Наибольшее количество медалей у сборной Норвегии – 12.

Всего, на данный момент награды завоевали представители 24 стран.

На счету сборной Украины, как и ранее, 1 бронзовая награда. Команда делит 22-24 места со сборными Латвии и Великобритании.