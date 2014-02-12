Россияне Волосожар и Траньков выиграли соревнования спортивных пар на Играх в Сочи

20:41, 12 февраля 2014
Спорт
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Российская спортивная пара Татьяна Волосожар и Максим Траньков выиграли соревнования фигуристов на Олимпийских играх в Сочи.

Татьяна Волосожар и Станислав Морозов / Reuters

Как сообщает корреспондент УНИАН, россияне лидировали после короткой программы и сумели сохранить свое преимущество в произвольной программе.

Россияне получили от судей итоговую оценку 236,86 балла.

Второе место заняли еще одна российская пара Ксения Столбова – Федор Климов, третье – немцы Алена Савченко и Робин Шолковы.

Отметим, что Татьяна Волосажар и Алена Савченко является воспитанниками украинской школы фигурного катания.

Украинская пара Юлия Лаврентьева – Юрий Рудык накануне заняли 20-е место в короткой программе и не попали в финал.

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