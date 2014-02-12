Американка Фаррингтон выиграла соревнования сноубордистов в хафпайпе на Играх в Сочи

Как сообщает корреспондент УНИАН, она отлично выполнила вторую из двух попыток в финальных соревнованиях.

Согласно регламенту соревнований в зачет шел лучший результат одной из двух попыток. И американка набрала во второй попытке 91,75 балла. Следом за ней финишировала Тора Брайт из Австралии, получившая за свою лучшую попытку 91,50 балла. Самая титулованная из всех участниц турнира американка Келли Кларк неожиданно заняла третье место, получив от судей 90,75 балла.

Украинок в этом виде программы не было.