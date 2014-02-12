Немецкий дуэт выиграл Игры в санном спорте
18:32, 12 февраля 2014Спорт
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Немецкие саночники Тобиас Вендль и Тобиас Арлт выиграли соревнования дуэтов на Олимпиаде в Сочи.
Вендль и Арлт / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, немцы лидировали после первого заезда, и подтвердили свое преимущество в решающей второй попытке.
Вендль и Арлт показали итоговый результат 1 минута 38,933 секунды. Вторыми финишировали австрийские братья Андреас и Вольфганг Лингер, уступившие победителям более чем полсекунды – 0,522. Третьим финишировал еще один дуэт братьев, латвийцы Андрис и Юрис Сикс, отставшие от победителей на 0,857 секунды.
Украинцы Александр Оболончик и Роман Захаркив заняли 17-е место, отстав от победителей на 4,095 секунды.
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