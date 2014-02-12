Немецкий дуэт выиграл Игры в санном спорте

Как сообщает корреспондент УНИАН, немцы лидировали после первого заезда, и подтвердили свое преимущество в решающей второй попытке.

Вендль и Арлт показали итоговый результат 1 минута 38,933 секунды. Вторыми финишировали австрийские братья Андреас и Вольфганг Лингер, уступившие победителям более чем полсекунды – 0,522. Третьим финишировал еще один дуэт братьев, латвийцы Андрис и Юрис Сикс, отставшие от победителей на 0,857 секунды.

Украинцы Александр Оболончик и Роман Захаркив заняли 17-е место, отстав от победителей на 4,095 секунды.