В Сочи срочно изготовят дополнительную золотую медаль

По словам исполнительного директора компании «Адамас» (производителя медалей Игр-2014) Максима Вайнберга, в Сочи был создан мобильный производственный комплекс, позволяющий в случае необходимости оперативно доработать дополнительные медали, сообщает Lenta.ru.

Изначально накануне Олимпиады было сделано некоторое количество заготовок медалей без выгравированной спортивной дисциплины. Процесс доработки занимает не менее 15 часов. По окончании Игр в Сочи неиспользованные заготовки поступят в различные музеи, в том числе в Олимпийский музей в Лозанне.

Как сообщал УНИАН, в скоростном спуске Мазе и Жизен показали абсолютно одинаковое время — одну минуту и 41,57 секунды. За всю историю горнолыжных соревнований на Олимпиадах это первый случай, когда в одной дисциплине золото выиграли два спортсмена. Добавим, что Тина Мазе принесла Словении первую в истории золотую медаль зимних Олимпийских игр.