Тренер немецких биатлонисток уйдет в отставку после Игр в Сочи

Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Die Welt.

Сборная Германии считается одним из фаворитов в мировом битатлоне, Тем не менее, немки неудачно выступили в первых двух гонках Сочи-2014, не сумев завоевать ни одной медали. Лучшей в немецкой команде была Эви Захенбахер-Штеле, занявшая 11 место в спринте, но по итогам гонки преследования скатившаяся на 27 строчку. Самая опытная немецкая биатлонистка Андреа Хенкель стала 22-й в спринте и 29-й в гонке преследования.

Мюссиган отметил: «У нас было обсуждение после Игр в Ванкувере-2010, и я согласился отработать еще четыре года. Планировал доработать после Сочи до конца сезона, но сейчас уже понимаю, что процесс стал слишком уж изматывающим». Тренер добавил, что планирует продолжить работу в немецкой федерации биатлона.

По словам Мюссигана, в немецкой команде начался спад после ухода Магдалены Нойнер, которую пока некому заменить. «У нас есть две совсем юные спортсменки и Хенкель, которая вот-вот завершит карьеру. И Эви Захенбахер, на которой лежала очень большая ответственность в гонке преследования, так как она была лучшей в спринте», — констатировал тренер. По его словам, Захенбахер не удалось справиться с волнением, из-за чего она допустила шесть ошибок в стрельбе.