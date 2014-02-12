Немец Френцель стал олимпийским чемпионом в лыжном двоеборье

Как сообщает корреспондент УНИАН, спортсмен сборной Германии лучше всех исполнил прыжок с трамплина, а затем сумел сохранить лидирующую позицию в гонке на 10 км.

Френцель ушел в гонку с отрывом в 20 секунд от ближайших преследователей по результатам прыжков. Но, как оказалось, главные его оппоненты были еще дальше, так как неудачно выполнили единственный зачетный прыжок, но готовы были наверстать упущенное в гонке.

В итоге, наиболее ровно обе части соревнований прошли только немец и японец Акико Ватабе, сохранившие свои первую и вторую позиции. Ватабе по ходу дистанции сумел очень быстро ликвидировать 20-секундное отставание от Френцеля, но на последних метрах финишный спурт удался немцу – 23 мин. 50,2 сек. Японец отстал на 4,2 сек., а на 8,2 сек. от победителя отстал Магнус Крог из Норвегии, который по итогам прыжковой сессии стартовал 20-м и отставал на старте на 1 мин. 03 сек, сумев отыграть по ходу гонки 55 секунд. Но для победы этого не хватило.

Украинец Виктор Пасичник, занявший 27-е место в прыжках, в итоге финишировал 42-м отстав от победителя на 3 минуты 41,3 секунды.