Олимпийскую чемпионку Ванкувера-2010 в одиночном катании не пугает соперничество с 15-летней россиянкой
14:08, 12 февраля 2014Спорт
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Действующая олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Южной Кореи Ким Ён А отправлялась из Сеула на Игры в Сочи с твердым намерением побороться за победу с 15-летней российской фигуристкой Юлией Липницкой, уже ставшей чемпионкой Сочи в командном турнире.
Ким Ён А / sochi2014.com
Об этом сообщается в пресс-релизе «Сочи-2014».
В частности, 23-летняя кореянка заявила: «Главное, не обращать слишком много внимания на выступления других спортсменов. Гораздо важнее получить оценки, на которые рассчитываешь. В отличие от нее (Липницкой), это моя последняя Олимпиада, поэтому эмоции совершенно иные».
15-летняя Липницкая стала самой молодой обладательницей золотой медали за 78 лет истории Белых Олимпиад, выиграв 9 февраля в составе сборной России командный турнир. Сейчас она cделает все, чтобы Ким Ён А не стала третьей фигуристкой, завоевавшей вторую подряд золотую медаль в фигурном катании на зимних Играх.
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