Олимпийскую чемпионку Ванкувера-2010 в одиночном катании не пугает соперничество с 15-летней россиянкой

Об этом сообщается в пресс-релизе «Сочи-2014».

В частности, 23-летняя кореянка заявила: «Главное, не обращать слишком много внимания на выступления других спортсменов. Гораздо важнее получить оценки, на которые рассчитываешь. В отличие от нее (Липницкой), это моя последняя Олимпиада, поэтому эмоции совершенно иные».

15-летняя Липницкая стала самой молодой обладательницей золотой медали за 78 лет истории Белых Олимпиад, выиграв 9 февраля в составе сборной России командный турнир. Сейчас она cделает все, чтобы Ким Ён А не стала третьей фигуристкой, завоевавшей вторую подряд золотую медаль в фигурном катании на зимних Играх.