Канадский хоккеист считает, что любой матч против сборной России станет историческим

Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом ИТАР-ТАСС.

На прошлой Олимпиаде в Ванкувере сборная Канады по хоккею завоевала золотые медали, а в четвертьфинале обыграла россиян со счетом 7:3. В этой игре звено Райана Гецлафа, выступающего в клубе Национальной хоккейной лиги "Анахайм", забросило три шайбы. "Я о том матче почти все уже забыл. Помню только, что нашей сборной тогда удавалось абсолютно все. Мы с моим партнером Кори Перри забросили несколько шайб. Олимпиада в Ванкувере, тем не менее, у меня сейчас в памяти ассоциируется только с финальной игрой против американцев. Помню, когда Кросби забросил шайбу в овертайме, все чуть ли с ума от радости не сошли. Мне бы хотелось снова испытать то же самое. Мы настроены сейчас на то, чтобы повторить результат. Наша цель в Сочи - первое место, а делить турнир на отдельные матчи я не хочу", - сказал Гецлаф.

На вопрос о том, хотел бы он сыграть против России и в Сочи, канадский хоккеист конкретного ответа не дал. "Пока мне не хотелось бы забегать так далеко вперед. Для начала надо уверенно сыграть на групповом этапе. Если говорить о противостоянии с Россией в целом, то в хоккее мало кто может сравниться с русскими. И любой наш матч против них становится битвой эпохальных масштабов. В Сочи, если мы снова встретимся, все будет именно так", - добавил нападающий.

Также Гецлаф высоко оценил организацию Олимпиады. "Мне довелось услышать и прочитать множество различных историй, выставлявших Сочи в весьма негативном свете. Если честно, отправляясь на Олимпиаду, никто из нас до конца не знал, чего можно ждать. Но руководство НХЛ не осталось в стороне и контролировало все, что и было нужно. Со своей стороны организаторы прекрасно сделали свою работу. Мы были приятно удивлены тем, что увидели. Нам все нравится", - резюмировал хоккеист.

Как сообщал УНИАН, хоккейный турнир Олимпиады стартует уже сегодня, 12 февраля. Основные фавориты соревнования – сборные России и Канады – проведут свои первые матчи немного позже. Матчи Россия – Словения и Канада – Норвегия состоятся 13 февраля.