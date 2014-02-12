Двоеборец Пасичник занимает 27-е место после прыжков с трамплина
12:28, 12 февраля 2014Спорт
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В Сочи завершился первый вид программы в соревнованиях двоеборцев – прыжки с трамплина, где украинец Виктор Пасичник занимает 27-е место.
Эрик Френцель / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, после прыжков с трамплина спортсменов также ждет прохождение 10-километровой лыжной гоночной дистанции.
Украинец выполнил свой прыжок на 112,1 метра, получил такую же оценку от судей – 112,1 балла и уйдет в гонку со старта с отставанием от лидера в 1 минуту и 18 секунд.
После первого вида программы лидируют немец Эрик Френцель, японец Акико Ватабе и Евгений Климов из России.
Гонка начнется в 14.30 по киевскому времени.
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