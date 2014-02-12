Украинских спортсменов забыли встретить в Сочи
11:59, 12 февраля 2014Спорт
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В ночь на среду последние из украинских олимпийцев прибыли на Игры в Сочи, где их забыли встретить в аэропорту.
Аэропорт Сочи / Reuters
Как сообщает vesti.ua, горнолыжники Богдана Мацьоцкая и Дмитрий Мыцак прилетели вместе с тренером Олегом Мацьоцким обычным рейсовым самолетом в 3:30 по местному времени. Но, после быстрого процесса аккредитации украинцев ждал конфуз - никто из организаторов их не встретил, чтобы отвезти в олимпийскую деревню.
"На всех Олимпиадах в аэропорту спортсменов встречают и быстро везут в деревню, а тут - вот такое", - посетовал Мацьоцкий.
Пытались помочь волонтеры, но не знали в какую деревню везти спортсменов и в какой отель. В итоге, они подняли весь персонал и через 15-20 минут украинских горнолыжников забрали в автобус, который доставил атлетов к месту дислокации.
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