Украинских спортсменов забыли встретить в Сочи

Как сообщает vesti.ua, горнолыжники Богдана Мацьоцкая и Дмитрий Мыцак прилетели вместе с тренером Олегом Мацьоцким обычным рейсовым самолетом в 3:30 по местному времени. Но, после быстрого процесса аккредитации украинцев ждал конфуз - никто из организаторов их не встретил, чтобы отвезти в олимпийскую деревню.

"На всех Олимпиадах в аэропорту спортсменов встречают и быстро везут в деревню, а тут - вот такое", - посетовал Мацьоцкий.

Пытались помочь волонтеры, но не знали в какую деревню везти спортсменов и в какой отель. В итоге, они подняли весь персонал и через 15-20 минут украинских горнолыжников забрали в автобус, который доставил атлетов к месту дислокации.