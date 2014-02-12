В Сочи едут болельщики со всего мира

Болельщики со всего мира приезжают в Сочи поддержать сборные своих стран. С момента старта билетной программы и по состоянию на 11 февраля на Олимпийские зимние игры в Сочи продано 924 802 билета.

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По информации оргкомитета «Сочи 2014», цены билетов на зимнюю Олимпиаду-2014 стали одними из самых доступных в истории зимних Игр - минимальная цена составила всего 500 рублей (около 125 гривен). Отметим, что на предыдущих Играх в Ванкувере-2010 за время проведения соревнований было продано свыше 1,6 млн билетов.

Фотогалерея "Как болельщики поддерживают свои сборные в Сочи"