Двукратный олимпийский чемпион снялся с одной из дисциплин на Играх-2014

Как сообщает Lenta.ru, об этом сам голландец заявил в своем Twitter.

Крамер намерен сосредоточиться на подготовке к выступлению на дистанции 10000 метров и командной гонке.

Вместе с тем, агентство «Р-Спорт» сообщило, что вместо Крамера на дистанции 1500 метров выступит Ян Блокхайзен.

Гонка на 1500 метров пройдет 15 февраля. Через три дня медали будут разыграны на дистанции в 10000 метров, а командная гонка пройдет 22 февраля.

На Олимпиаде в Сочи Свен Крамер уже выиграл одну медаль. Голландец первенствовал на дистанции 5000 метров, установив новый олимпийский рекорд. В Ванкувере в 2010 году голландец выиграл золото на той же дистанции и бронзу в командной гонке.