Двукратный олимпийский чемпион снялся с одной из дисциплин на Играх-2014
11:07, 12 февраля 2014Спорт
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Двукратный олимпийский чемпион Ванкувера-2010 и Сочи-2014 голландский конькобежец Свен Крамер не выступит на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Сочи.
Свен Крамер / Reuters
Как сообщает Lenta.ru, об этом сам голландец заявил в своем Twitter.
Крамер намерен сосредоточиться на подготовке к выступлению на дистанции 10000 метров и командной гонке.
Вместе с тем, агентство «Р-Спорт» сообщило, что вместо Крамера на дистанции 1500 метров выступит Ян Блокхайзен.
Гонка на 1500 метров пройдет 15 февраля. Через три дня медали будут разыграны на дистанции в 10000 метров, а командная гонка пройдет 22 февраля.
На Олимпиаде в Сочи Свен Крамер уже выиграл одну медаль. Голландец первенствовал на дистанции 5000 метров, установив новый олимпийский рекорд. В Ванкувере в 2010 году голландец выиграл золото на той же дистанции и бронзу в командной гонке.
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