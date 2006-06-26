Украина - Швейцария: что думают букмекеры

Ведущие букмекерские конторы дали свои прогнозы относительно исхода поединка Украина - Швейцария, который состоится в понедельник, 26 июня, в 22:00 по Киеву.

Наиболее вероятным победителем в матче 1/8 финала Украина - Швейцария букмекеры считают швейцарцев.

Коэффициент на их победу составляет 2, 3-2,4 (при ставке 100 грн. "чистая" прибыль составит 100Х(2,3-2,4) - 100 = 130-140 грн.).

В то же время коэффициент на ничью - 3, а выигрыш Украины колеблется в пределах 3,2-3,3. Но, что любопытно, наиболее вероятным исходом в основное время букмекеры считают ничейный счет 1:1, на который принимается ставка 5,5:1.

На победу Швейцарии со счетом 1:0 коэффициент равняется 6.

Нулевая ничья котируется 6,5:1, а минимальная "сухая" победа украинцев - 7:1.

Замыкают наиболее "популярные" счета - 2:0 в пользу швейцарцев и 2:1 в пользу Украины - ставки на эти результаты принимаются из расчета 10:1.

Не забыли букмекеры оценить шансы команд в дополнительное время или серия послематчевых пенальти. Коэффициент ставок на "проход" "синьо-жовтих" - 2,25, на их соперников - 1,65.

Корреспондент по материалам: UA-футбол