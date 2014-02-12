В скоростном спуске у горнолыжниц чемпионками Игр стали сразу две спортсменки

Как сообщает корреспондент УНИАН, это первый случай на нынешней Олимпиаде, где организаторам придется задействовать запасную медаль.

Обе спортсменки показали абсолютно одинаковый результат – 1 мин. 41,57 сек. Занявшая третье место еще одна представительница Швейцарии Лара Гут отстала от соперниц на 0,1 секунды.

Представители Украины в этом виде программы не участвовали.