В скоростном спуске у горнолыжниц чемпионками Игр стали сразу две спортсменки
09:55, 12 февраля 2014Спорт
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В Сочи разыгран первый комплект наград пятого соревновательного дня в скоростном спуске среди горнолыжниц, где первое место поделили сразу две спортсменки – словенка Тина Мазе и Доминик Жизен из Швейцарии.
Тина Мазе/Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, это первый случай на нынешней Олимпиаде, где организаторам придется задействовать запасную медаль.
Обе спортсменки показали абсолютно одинаковый результат – 1 мин. 41,57 сек. Занявшая третье место еще одна представительница Швейцарии Лара Гут отстала от соперниц на 0,1 секунды.
Представители Украины в этом виде программы не участвовали.
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