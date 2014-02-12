В Сочи украинцы проявляют олимпийский fair play

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины, в гонке преследования биатлонист из Канады Жан-Филипп Легеллек, который лидировал после двух огневых рубежей, не справился со скоростью, упал, сломал лыжу, но все же продолжил гонку благодаря представителю Украины.

Биатлонист рассказал про этот случай так: «Мне помог украинский тренер. Я ему очень благодарен! Когда он бежал ко мне с лыжей, пожалуй, побил рекорд Усэйна Болта на стометровке».

Как выяснилось, спасителем Жан-Филиппа стал работник сервисной группы сборной Украины по биатлону Юрий Тевиков. Об этом рассказал главный тренер наших биатлонистов Василий Карленко: «Есть в спорте такое понятие как принцип fair play. Так вот этот поступок Юрия яркий пример «честной игры». Сегодня ты помог - завтра помогут тебе. Оставаться равнодушным в такой ситуации просто недопустимо. Поступок нашего коллеги заслуживает уважения. Могу добавить, что история спорта насчитывает много подобных примеров. В нашей практике их также немало».

Как сообщал УНИАН, в мужской гонке преследования среди биатлонистов победил француз Мартен Фуркад. Легеллек финишировал 26-м, а лучший из украинцев - Андрей Дериземля - 36-м.