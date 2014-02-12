В Сочи начинаются соревнования по мужскому хоккею

В первый игровой день состоятся два матча в группе С. В 19:00 по Киеву начнутся встречи Чехия - Швеция и Латвия - Швейцария, сообщает ИТАР-ТАСС.

Схема проведения олимпийского хоккейного турнира осталась такой же, как и была четыре года назад на Играх в канадском Ванкувере. В нем примут участия двенадцать сборных. Девять команд попали на Олимпиаду напрямую благодаря своим высоким позициям в рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ) за 2012 год. Еще три участника определились по итогам квалификационного турнира, завершившегося зимой 2013 года: ими стали сборные Латвии, Австрии и Словении.

Участники Олимпиады поделены на три группы по четыре команды. Хозяева выступают в группе А вместе со сборными США, Словакии и Словении. Канадцы, финны, норвежцы и австрийцы образуют группу В, шведы, чехи, швейцарцы и латыши - группу С.

Читайте такжеСегодня в Сочи будут разыграны восемь комплектов медалейВ рамках предварительного этапа каждая сборная проведет по три матча. В стадию плей-офф выходят все участники. Однако напрямую в четвертьфинал попадут победители своих групп, а также команда, которая опередит остальных конкурентов по дополнительным критериям: наивысшему месту по итогам группового этапа, количеству набранных очков, разнице заброшенных и пропущенных шайб, наибольшему числу голов и рейтингу ИИХФ за 2013 год.

Оставшиеся восемь сборных встретятся между собой в 1/8 финала. Пары будут определяться по критериям, указанным выше. Пятая команда сыграет с двенадцатой, шестая - с одиннадцатой и так далее. Победители в этих матчах выходят в четвертьфинал. На этой стадии пары будут определять следующим образом: сборная, имеющая лучшие показатели среди всех участников турнира по итогам группового этапа, встретится с победителем матча 1/8 финала между восьмой и девятой командами, вторая - с победителем матча 1/8 финала между седьмой и десятой командами и так далее. Сборные, которые выиграют в полуфиналах, сразятся 23 февраля в матче за первое место, проигравшие - встретятся днем ранее во встрече за бронзовые медали.

Каждая сборная имеет право заявить на турнир 25 игроков, среди которых три вратаря. В матче по регламенту ИИХФ могут принять участие 20 полевых хоккеистов и 2 голкипера. Из 300 игроков, заявленных на Олимпиаду, 149 представляют клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Полностью представителями НХЛ укомплектованы сборные Канады и США. Наименьшее представительство хоккеистов из этой лиги - у словенцев, норвежцев и латышей, имеющих в своем составе всего по одному такому человеку. На олимпийский турнир заявлено 48 игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Наибольшее представительство КХЛ у сборной Латвии - 14 человек.

Главными фаворитами турнира считаются канадцы - действующие обладатели золотых медалей, завоеванных четыре года назад на домашнем турнире в Ванкувере. В числе основных претендентов на призовые места эксперты указывают сборные России, Швеции и США.

В турнире примут участие почти все лучшие игроки современного хоккея.