После четырех дней соревнований в Сочи в общем зачете лидирует сборная Норвегии

Как сообщает корреспондент УНИАН, по 4 золотые награды также завоевали спортсмены Канады и Германии.

У норвежцев, кроме золота, также в копилке 3 серебренные и 4 бронзовые медали, у канадцев – 3 серебра и 2 бронзы, а у немцев – одно серебро и ни одной бронзовой награды.

Таким образом, норвежцы лидируют не только по количеству золотых наград, но и по общему количеству медалей – 11.

Также стоит отметить сборную Голландии, на счету которой 3 золота. У США и Швейцарии – по 2 золота, еще у шести команд – по одной победе на Играх.

У сборной Украины осталась на счету одна бронзовая награда. В биатлонной гонке преследования сегодня сестры Семеренко заняли 5-е место (Валентина) и 10-е (Вита). Команда находится на 21-м месте в общекомандном зачете.