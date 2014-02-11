Немка Фогт стала первой в истории чемпионкой Игр в прыжках с трамплина

Как сообщает корреспондент УНИАН, эта дисциплина дебютировала в программе Олимпийских Игр и Фогт стала первой в истории чемпионкой среди женщин-прыгунов с трамплина.

В финале Фогт совершила не самый дальний прыжок (на 97,5 метра), но продемонстрировала отличную технику, заработав от судей 247,4 балла.

Любопытно, что занявшая второе место Даниэла Ирашко из Австрии прыгнула на 104,5 метра, но гораздо хуже исполнила попытку технически – 246,2 балла. Третье место на счету француженки Колин Маттель – 97,5 метра и 245,2 балла.

Украинки в этом виде программы не участвовали.