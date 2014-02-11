Украинская пара не квалифицировалась в финал турнира фигуристов на Играх
20:57, 11 февраля 2014Спорт
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Украинская пара Юлия Лаврентьева – Юрий Рудык заняла последнее 20-е место в короткой программе соревнований спортивных пар в фигурном катании и не квалифицировалась в финал соревнований.
Сочи-2014 / sochi2014.com
Как сообщает корреспондент УНИАН, по регламенту турнира в финал – произвольную программу, попали 16 лучших пар.
Выступление украинцев совсем не впечатлило судей, которые поставили ей оценку 44,3 балла. Для сравнения, победители короткой программы российская пара Татьяна Волосожар – Максим Траньков, установившие мировой рекорд, показали результат 84,17 балла. Второе место на счету немцев Алены Савченко и Робина Шолковы, третье – еще одна российская пара Ксения Столбова – Федор Климов.
Как известно, Татьяна Волосожар и Алена Савченко уроженцы Украины, начинавшие путьв профессиональном фигурном катании в нашей стране.
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