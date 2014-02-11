Швейцарец Подладчиков выиграл соревнования сноубордистов в хафпайпе

Как сообщает корреспондент УНИАН, победитель определялся по лучшему результату в одной из двух попыток.

Хафпайп подразумевает в себе прохождение трассы, построенной по овалу, с исполнением по ходу дистанции прыжков, совмещенных с пируэтами.

Главным фаворитом в этом виде программы считался двукратный олимпийский чемпион Шон Уайт, но он допустил несколько ошибок как в первой, так и во второй попытках. В итоге, Уайт занял четвертое место.

Чемпионом стал представляющий Швейцарию уроженец Москвы Юрий Подладчиков, набравший в лучшей попытке 94,75 балла. Второе и третье места заняли представители Японии – Аюмо Хирамо (93,50) и Таку Хираока (92,25).

Представителей Украины в этом виде программы не было.