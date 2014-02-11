Немка Гейзенбергер выиграла соревнования в санном спорте Игр-2014

Как сообщает корреспондент УНИАН, спортсменка показала самую быструю скорость по сумме четырех заездов.

Гейзенбергер показала итоговый результат 3 мин. 19, 768 сек, более чем на секунду опередив своих ближайших соперниц. Второй результат показала еще одна немка Татьяна Хюфнер, отставшая от победительницы на 1, 139 сек., третий результат на счету американки Эрин Хэмлин – отставание в 1,377 секунды.

Украинки Елена Стецькив заняла 26-е место, а ее партнерша по команде Елена Шхумова – 31е.