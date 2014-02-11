Вита Семеренко отметила, что ее сестре нечем оправдаться по итогам гонки преследования

Об этом сообщает сайт xsport.ua.

В частности, Вита отметила: «Когда после последней стрельбы увидела сестру на втором месте, то очень обрадовалась. В голове промелькнуло: «Как же будут счастливы наши родители, когда и Валя поднимется на олимпийский пьедестал». Оказалось рановато… После финиша, когда я спросила Валю, что же произошло на финишном отрезке гонки, то она только развела руками. Мол, даже не знаю, что сказать».

Вита также отметила: «Несмотря на то, что Валя осталась в двух гонках без медалей, она настроена очень серьезно. Уверенна, в оставшихся гонках Валя будет сражаться до конца. К сожалению, сегодня был не наш день».

Как сообщал УНИАН, в гонке преследования соревнований по биатлону Игр-2014, Валентина Семеренко заняла 5-е место, а Вита Семеренко – 10-е.