Вита Семеренко отметила, что ее сестре нечем оправдаться по итогам гонки преследования
Серебреный призер спринтерской гонки Игр-2014 в Сочи по биатлону Вита Семеренко прокомментировала результаты гонки преследования, отметив, а частности, что ее сестра Валентина Семеренко не может ничего сказать о том, почему упустила медаль на последнем круге дистанции.
Об этом сообщает сайт xsport.ua.
В частности, Вита отметила: «Когда после последней стрельбы увидела сестру на втором месте, то очень обрадовалась. В голове промелькнуло: «Как же будут счастливы наши родители, когда и Валя поднимется на олимпийский пьедестал». Оказалось рановато… После финиша, когда я спросила Валю, что же произошло на финишном отрезке гонки, то она только развела руками. Мол, даже не знаю, что сказать».
Вита также отметила: «Несмотря на то, что Валя осталась в двух гонках без медалей, она настроена очень серьезно. Уверенна, в оставшихся гонках Валя будет сражаться до конца. К сожалению, сегодня был не наш день».
Как сообщал УНИАН, в гонке преследования соревнований по биатлону Игр-2014, Валентина Семеренко заняла 5-е место, а Вита Семеренко – 10-е.