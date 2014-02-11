Кореянка Ли выиграла золото Игр в конькобежном спринте

Как сообщает корреспондент УНИАН, соревнования в конькобежном спорте на самой короткой спринтерской дистанции состояли из двух забегов, а в зачет шла сумма обоих результатов.

Ли показала общий результат 37,42 сек., в то время как занявшая второе место россиянка Ольга Фаткулина отстала на 0,36 секунды. Третьей финишировала Маргот Бур из Голландии, уступившая победительнице 0,78 секунды.

Представители сборной Украины в этом виде программы не было.