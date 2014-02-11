Кореянка Ли выиграла золото Игр в конькобежном спринте
17:54, 11 февраля 2014Спорт
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В Сочи завершился розыгрыш медалей в конькобежном спорте на дистанции 500 метров, где чемпионкой Олимпийских игр стала Санг-Хва Ли из Южной Кореи.
Санг-Хва Ли / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, соревнования в конькобежном спорте на самой короткой спринтерской дистанции состояли из двух забегов, а в зачет шла сумма обоих результатов.
Ли показала общий результат 37,42 сек., в то время как занявшая второе место россиянка Ольга Фаткулина отстала на 0,36 секунды. Третьей финишировала Маргот Бур из Голландии, уступившая победительнице 0,78 секунды.
Представители сборной Украины в этом виде программы не было.
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