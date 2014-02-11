Норвежец Хаттестад выиграл мужской спринт в лыжных гонках Игр в Сочи

Как сообщает корреспондент УНИАН, в ходе гонки произошло падение сразу трех участников, что привело к большому разрыву между дуэтом лидеров и всеми остальными.

Без происшествий дистанцию преодолели Хаттестад, показавший результат 3 мин. 38,9 секунды и швед Теодор Петерсон, отставший от победителя на 1,22 сек. Третьим финишировал еще один швед Эмиль Йоннсон, финишировавший через 19,74 сек. после победителя.

Таким образом, обе золотые медали в лыжном спринте завоевали представители Норвегии.

Как сообщал УНИАН, ранее в женском спринте победу одержала Фалла.