Норвежка Фалла выиграла женский спринт Игр в лыжных гонках
15:37, 11 февраля 2014Спорт
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В Сочи завершился женский финальный забег в лыжном спорте в дисциплине «спринт», где олимпийской чемпионкой стала Майкен Касперсен Фалла.
Фалла / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, в решающей гонке участвовало шесть сильнейших спортсменок по итогам квалификации.
В ходе гонки лидерство захватила Фалла, сумевшая удержать первое место до конца – 2 мин, 35,5 сек. Второй финишировала Игвильд Флустад Эсбьерг, оставшая на 0,38 секунды, замкнула тройку призеров Весна Фабьян из Словении – отставание в 0,4 сек.
Как сообщал УНИАН, украинки не смогли пробиться даже в четвертьфинал, не попав в число 30 сильнейших. Лучшая из них – Марина Анцибор – по итогам квалификации заняла лишь 34-е место.
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