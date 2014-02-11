Норвежка Фалла выиграла женский спринт Игр в лыжных гонках

Как сообщает корреспондент УНИАН, в решающей гонке участвовало шесть сильнейших спортсменок по итогам квалификации.

В ходе гонки лидерство захватила Фалла, сумевшая удержать первое место до конца – 2 мин, 35,5 сек. Второй финишировала Игвильд Флустад Эсбьерг, оставшая на 0,38 секунды, замкнула тройку призеров Весна Фабьян из Словении – отставание в 0,4 сек.

Как сообщал УНИАН, украинки не смогли пробиться даже в четвертьфинал, не попав в число 30 сильнейших. Лучшая из них – Марина Анцибор – по итогам квалификации заняла лишь 34-е место.