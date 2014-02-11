Сегодня украинские биатлонистки будут бороться за олимпийские награды в гонке преследования

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства молодежи и спорта.

"За медали в гонке преследования украинская сборная будет бороться в составе Елены Пидгрушной, Виты и Вали Семеренко. Начало гоноки запланировано на 17:00 по киевскому времени", - говорится в сообщении.

Юлия Джима пропустит соревнования. Украинка заняла 42 позицию в спринте и должна была стартовать с отставанием в 1:48, поэтому тренерский штаб дал ей возможность лучше подготовиться к следующим гонкам.

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Кроме того, сегодня в борьбу за награды XXII зимних Олимпийских игр вступают представительницы санного спорта - женщины будут соревноваться в одноместных санях. В составе сборной Украины выступят Елена Стецькив и Елена Шхумова. Соревнования начнутся в 16:45 по киевскому времени.

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По информации министерства, сегодня украинские фигуристы выступят в короткой программе.Честь украинской сборной будут защищать Юлия Лаврентьева и Юрий Рудык. Соревнования начнутся в 17:00 по киевскому времени.