Украинские лыжники не квалифицировались в четвертьфинал Игр в спринте

Как сообщает корреспондент УНИАН, лучшей из украинцев среди мужчин и женщин оказалась Марина Анцибор.

Анцибор заняла в квалификационных соревнованиях 34-е место, отстав от лидера на 8,48 секунды. 45-й финишировала Екатерина Сердюк, с отставанием в 12,05 сек., а 58-й – Марина Лисогор, с отставанием в 21,15 секунды.

У мужчин Руслан Перехода занял 50-е место (15,26 секунды отставания), а Алексей Красовский и вовсе провалился упав на трассе – 81-е место и 1 мин. 06,73 сек. отставания.

Лидерами после квалификационных соревнований стали норвежка Майкен Касперсен Фалла и ее соотечественник Оли Виген Хаттестад.