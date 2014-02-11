Украинские лыжники не квалифицировались в четвертьфинал Игр в спринте
13:43, 11 февраля 2014Спорт
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В Сочи завершились квалификационные соревнования в спринте среди мужчин и женщин, где ни один из представителей Украины не пробился в 30-ку лучших спортсменов – четвертьфинал.
Сочи-2014 / sochi2014.com
Как сообщает корреспондент УНИАН, лучшей из украинцев среди мужчин и женщин оказалась Марина Анцибор.
Анцибор заняла в квалификационных соревнованиях 34-е место, отстав от лидера на 8,48 секунды. 45-й финишировала Екатерина Сердюк, с отставанием в 12,05 сек., а 58-й – Марина Лисогор, с отставанием в 21,15 секунды.
У мужчин Руслан Перехода занял 50-е место (15,26 секунды отставания), а Алексей Красовский и вовсе провалился упав на трассе – 81-е место и 1 мин. 06,73 сек. отставания.
Лидерами после квалификационных соревнований стали норвежка Майкен Касперсен Фалла и ее соотечественник Оли Виген Хаттестад.
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