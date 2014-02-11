На Игры в Сочи уже продали почти миллион билетов

12:51, 11 февраля 2014
Спорт
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С момента старта билетной программы на сегодняшний день продано 924 802 билета на Олимпийские зимние игры в Сочи.

Сочи-2014 / sochi2014.com

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

В связи с повышенным спросом на билеты в  дополнение к Главным билетным центрам в Москве и Сочи Оргкомитет «Сочи 2014» открыл Главный билетный центр в Адлере (на территории железнодорожного вокзала), а также билетные кассы в аэропорту, на железнодорожной станции «Олимпийский парк» и вблизи спортивных объектов. Организаторы полностью удовлетворены ходом билетной программы.

Оргкомитет «Сочи 2014» также акцентирует внимание на том, что цены билетов на Олимпиаду в Сочи стали одними из самых доступных в истории зимних Игр - минимальная цена составила всего 500 рублей (около 125 гривен).

Отметим, что на предыдущих Играх в Ванкувере-2010 за время проведения соревнований было продано более 1,6 миллионов билетов.

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