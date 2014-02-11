Дара Хоуэлл выиграла золотую медаль Игр во фристайле
12:02, 11 февраля 2014Спорт
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В Сочи разыгран первый комплект наград четвертого соревновательного дня, где в дисциплине «слоупстайл» во фристайле победу одержала канадка Дара Хоуэлл.
Дара Хоуэлл / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, соревнования в этой дисциплине впервые проводились в истории Олимпиад, и Хоуэлл стала первой чемпионкой.
В лучше своей попытке, первой из двух, Хоуэлл показала результат 94,20, чего хватило ей для итогового первого места. Призерами соревнований стали американка Дэвин Логан (85,40) и еще одна канадка Ким Ламарр (85,00).
Отметим, что до этого побед на крупных турнирах у Хоуэлл не было. Она является серебряным призером чемпионата мира (2013) и трижды бронзовым призером зимних Экстремальных игр в разных дисциплинах (2012, 2013).
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