Дара Хоуэлл выиграла золотую медаль Игр во фристайле

Как сообщает корреспондент УНИАН, соревнования в этой дисциплине впервые проводились в истории Олимпиад, и Хоуэлл стала первой чемпионкой.

В лучше своей попытке, первой из двух, Хоуэлл показала результат 94,20, чего хватило ей для итогового первого места. Призерами соревнований стали американка Дэвин Логан (85,40) и еще одна канадка Ким Ламарр (85,00).

Отметим, что до этого побед на крупных турнирах у Хоуэлл не было. Она является серебряным призером чемпионата мира (2013) и трижды бронзовым призером зимних Экстремальных игр в разных дисциплинах (2012, 2013).