Международный олимпийский комитет снял дисквалификацию с НОК Индии

Индийские спортсмены вновь смогут участвовать в Олимпийских играх, в том числе в Сочи, под национальным флагом. Это стало возможно после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) спустя 14 месяцев вернул членство Индийской олимпийской ассоциации (ИОА).

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ИОА Раджив Мехта.

По его словам, МОК проинформировал индийские власти о том, что "запрет на участие Индии был снят".

Как отмечается в пресс-релизе МОК, вскоре флаг Индии будет поднят в Олимпийской деревне, а индийские спортсмены смогут пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр, которые пройдут 23 февраля.

Индию на Олимпиаде в Сочи представляют три спортсмена - саночник Шива Кешаван, горнолыжник Химаншу Тхакур и лыжник Надим Икбал.

После того как членство Индийской олимпийской ассоциации в МОК было приостановлено из-за ее отказа отстранить от участия в своих выборах чиновников, подозреваемых в коррупции, они выступали не под национальным флагом. В воскресенье были проведены перевыборы в ИОА, на которых новым главой этой организации был единогласно выбран Н. Рамачандран.