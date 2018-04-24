Первая медаль Украины: забойщицей стала Вита Семеренко

Эта медаль казалась вполне логичной, ее ждали, на нее надеялись. Но, как водится, на соревнованиях столь высочайшего уровня как Олимпиада, она свалилась «как снег на голову». Завоевала ее совсем не та спортсменка, от которой эту награду ждали. Да и сама Вита наверняка еще не до конца поняла, что произошло вчера в ее жизни.

Женский спринт стал поистине самой биатлонной гонкой из всех возможных. Горный ландшафт Красной Поляны был настолько изматывающим, что даже фавориты не могли ничего с собой поделать уже после одного-единственного промаха. Норвежцы вполне логично ждали нового триумфа после того, как в мужском спринте победу одержал Великий и Легендарный Оле-Эйнар Бьорндален, ставший в Сочи семикратным олимпийским чемпионом. Вот только Тура Бергер почина своего земляка не поддержала. Одна из самых атлетичных и быстрых спортсменок в мировой биатлонной элите допустила лишь один промах в сочинском спринте. В подобной ситуации на другой более простой трассе это в принципе не стало бы проблемой для норвежки. В Сочи она «уперлась» в гору и получила 33 секунды отставания от лидера — лишь 10-е место. То же можно сказать и о еще одном явном фаворите сочинского биатлонного турнира Дарье Домрачевой. Белоруска также допустила один промах, но лишь на две секунды опередила норвежку по скорости, так и не сумев далеко убежать от оппонентки — 9-е место.

В этой ситуации надежда в сборной Украины была на одну спортсменку, при этом далеко не самого главного фаворита в предстартовых раскладах. Вита Семеренко всегда считалась в команде главным «стрелком», в то время как у ее сестры Валентины козырем считается скорость, а действующей чемпионки мира и главной нашей надежде в спринте Елене Пидгрушной нужно, чтобы «все звезды» сошлись в одно время и в одном месте. При этом, для Виты именно спринт считается коронной дистанцией, что удивительно, учитывая ее медленную скорость прохождения дистанции. В спринте она выиграла две бронзы на Чемпионатах мира, серебро и бронзу Чемпионата Европы, золото и бронзу — Универсиады.

И в этот вечер Вита сумела сделать то, чего от нее ждали подруги по команде, тренеры, болельщики... Украинка не так быстро, как хотелось бы, начала дистанцию, но отлично отстрелялась на первом огневом рубеже. Чуть быстрее прошла второй круг, а с учетом того, что соперницы начали ошибаться, пришла уже в десятке сильнейших, ну, а после идеальной стрельбы в «стойке» и вовсе вырвалась в тройку призеров. Оставалось только не упустить своего преимущества, но финишные метры дистанции Вита прошла образцово. Сказалась экономия сил на предыдущих отрезках, хотя отставание от россиянки Вилухиной оказалось до боли обидным — менее двух секунд. Впрочем, скорость – далеко не козырь Семеренко.

Это косвенно отметила и сама Вита, подводя итоги гонки: «Я полностью довольна собой и тем, как я отработала гонку, тем, что я смогла правильно разложить силы по дистанции и при этом стопроцентно справиться со стрельбой. Меня все устраивает», - отметила спортсменка в интервью сайту Национального олимпийского комитета Украины.

Этого нельзя сказать о той же Валентине Семеренко — 12-е место, 1 промах, 38 секунд отставания. Тем более этого нельзя сказать о Елене Пидгрушной — 26-е место, при лишь одном промахе и отставании в 1 минуту и 6 секунд. А от четвертого номера нашей сборной Юлии Джимы, по большому счету, ничего сверхъестественного и не ждали — 42-е место, 3 промаха, 1 минута и 48 секунд отставания.

Перед началом Олимпиады много говорилось о психологии. В частности, в Украине вспоминали историю нашей прославленной биатлонистки Елены Зубиловой, которая, будучи 4-кратной чемпионкой мира приехала на Игры в Солт-Лэйк Сити и... провалилась. Не то что не завоевала ни одной медали. Вообще, в 20-ку сильнейших ни в одной гонке не вошла! В этот раз у нас была команда. Как минимум, три спортсменки, которые могли при разных раскладах бороться за медали — сестры Семеренко и Пидгрушная. И один из них сработал. У лидеров же и с психологией, и со стрельбой оказалось все гораздо сложнее. Не могла не думать о медали та же Пидгрушная, действующая чемпионка мира, которая год назад в Чехии и открыла череду успешных выступлений украинских биатлонисток, протянувшуюся до самих Игр. Не могли не думать о наградах и Бергер, и Домрачева.

А вот кто мог совершенно не думать о медалях, так это, например Анастасия Кузьмина. Четыре года назад именно она выиграла в спринте и надеяться на дубль совершенно не приходилось. Тогда ее победа стала сенсационной. Спортсменка была совершенно неизвестна широкой публике своими достижениями, а за несколько лет до этого ее отчислили из сборной России по причине не перспективности. После чего она и стала выступать за Словакию. После олимпийского успеха Ванкувера-2010 спортсменка стала более узнаваемой, но успехов от этого у нее не прибавилось. И в этот раз она также была далека от фаворитов.

Не могла думать о медалях и Вилухина, которая совсем не на первых ролях в сборной России. А Вита Семеренко и вовсе прямо сказала, что о наградах даже не помышляла.

Любопытно, что в биатлонном женском спринте существует своя «олимпийская традиция» - гонка часто заканчивается сенсацией, победой абсолютно неизвестного спортсмена. Как было, например, четыре года назад в Ванкувере в случае с Кузьминой. В этот же раз от традиции немного отошли. Конечно, победили не те, от кого этого ждали в первую очередь — Бергер или Домрачева — но и не биатлонисты, которых знают только в узком кругу специалистов. Все-таки имена Кузьминой, Вилухиной и Семеренко хорошо знакомы основной массе биатлонных болельщиков.

Возвращаясь к Вите Семеренко, отметим, что этот сезон изначально был очень трудным для спортсменки. Еще осенью, когда проходила лыже-роллерная часть сезона (так называемый «летний биатлон»), ее подстерегла неприятная и крайне болезненная травма после падения на асфальт. Из-за этого большую часть сезона пришлось пропустить. Так, она совсем не участвовала в этапах Кубка мира в начале сезона, в декабре, да и в январе лишь несколько раз выходила на дистанцию. В итоге, постепенно набирая форму, Вита сумела подойти к пику аккурат к Играм в Сочи. Возможно, пиковой и была спринтерская дистанция. Хотя есть основания полагать, что и в других гонках Семеренко сумеет побороться за награды.

Кстати, уже во вторник, 11 февраля состоится «гонка преследования», второй вид женской программы соревнований. И хоть эта дистанция, в отличие от спринта, далеко не считается коронной у Семеренко, она и здесь готова к борьбе. Спортсменка уже отметила, что по-прежнему сосредоточена и на одной медали останавливаться не собирается: «Проснулась я, наверное, как и всегда, в хорошем настроении. А эмоции все, вероятно, вчера «вышли». Сегодня у меня начался новый день, совсем скоро следующая гонка, поэтому нужно думать о завтрашнем дне. А все что произошло, думаю, буду уже анализировать и праздновать дома. Сейчас же хочу быть более собранной на остальные дни соревнований» - подчеркнула она в понедельник утром.

Любопытно, что есть шансы на медали и у Валентины. 38 секунд отставания не считаются слишком большим разрывом для спортсменок элитного уровня. К каковым, безусловно, ее стоит причислить. А вот у Пидгрушной и Джимы, скорее всего, шансы на награды появятся только в последующих индивидуальной гонке, масс-старте и эстафете.

… Первые три дня соревновательной программы Игр-2014 наглядно доказали, что ловить шансы на медали где-либо, кроме биатлона, нам не приходится. Даже в пресловутой дисциплине «могул» у фристайлистов, за которую почему-то так рьяно зацепились наши чиновник от спорта, сами спортсмены лишь доказали олимпийский девиз: «Главное не победа, а участие». Вместе с тем, на одном биатлоне мы можем «выехать» на лучший результат в истории Игр. Пока главным достижением Украины остаются две медали Олимпиады в норвежском Лиллехаммере-94 — первых Игр в истории сборной независимой Украины — одно золото и одна бронза. Сегодня почин уже сделан. Более того, выполнен план, о котором говорил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак: завоевать хотя бы одну медаль. А если их будет хотя бы три, если одна из них будет золотая...