Канадец Александр Билодо выиграл медаль Игр во фристайле
21:56, 10 февраля 2014Спорт
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В Сочи завершился розыгрыш последнего комплекта медалей понедельника на Играх-2014, где в дисциплине "могул" во фристайле победу одержал канадец Александр Билодо
Александр Билодо / Reuters
Об этом сообщает официальный сайт Игр.
За три прыжка в финальной серии соревнований Билодо в общей сложности заработал 26,31 балла. Его соотечественник Микаэль Кингсбери, занявший второе место, набрал 24,71 балла. Третьим финишировал россиянин Александр Смышляев - 24,34.
Представителей Украины в этом виде программы не было.
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