Канадец Александр Билодо выиграл медаль Игр во фристайле

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

За три прыжка в финальной серии соревнований Билодо в общей сложности заработал 26,31 балла. Его соотечественник Микаэль Кингсбери, занявший второе место, набрал 24,71 балла. Третьим финишировал россиянин Александр Смышляев - 24,34.

Представителей Украины в этом виде программы не было.