Олимпийскую награду Вите Семеренко вручил Сергей Бубка

Как сообщили УНИАН в НОК Украины, церемония награждения триумфаторов по биатлону в спринтерской гонке состоялась сегодня в Олимпийском парке на Площади Medals Plaza.

В присутствии членов официальных делегаций, Олимпийской семьи Украины и многочисленного количества спортивных болельщиков главный олимпиец страны вручил нашей спортсменке заслуженную награду.

Как сообщал УНИАН, Вита Семеренко стала обладательницей первой медали среди украинцев в олимпийском Сочи и впервые за восемь лет пополнила наградой копилку сборной Украины по зимним видам спорта.