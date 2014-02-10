Олимпийскую награду Вите Семеренко вручил Сергей Бубка
20:40, 10 февраля 2014Спорт
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Бронзовую олимпийскую награду Игр Сочи-2014 украинской спортменке Вите Семеренко вручил член Исполкома Международного олимпийского комитета, Олимпийский чемпион, Герой Украины Сергей Бубка.
Вита Семеренко / Reuters
Как сообщили УНИАН в НОК Украины, церемония награждения триумфаторов по биатлону в спринтерской гонке состоялась сегодня в Олимпийском парке на Площади Medals Plaza.
В присутствии членов официальных делегаций, Олимпийской семьи Украины и многочисленного количества спортивных болельщиков главный олимпиец страны вручил нашей спортсменке заслуженную награду.
Как сообщал УНИАН, Вита Семеренко стала обладательницей первой медали среди украинцев в олимпийском Сочи и впервые за восемь лет пополнила наградой копилку сборной Украины по зимним видам спорта.
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