Трио голландцев во второй раз заняли весь пьедестал Игр в конькобежном спорте
18:25, 10 февраля 2014Спорт
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В Сочи завершились соревнования по конькобежному спорту среди мужчин на спринтерской дистанции 500 м., где во второй раз подряд в конькобежных соревнованиях Олимпиады, трио призеров составили представители одной страны - Голландии.
Михел Мюлдер / Reuters
Об этом сообщает официальный сайт Игр.
На дистанции 500 метров, которая является самой короткой в конькобежном спорте победу праздновал Михел Мюлдер, который по итогам двух заездов показал результат 69,31 сек. Лишь на 0,01 секунды от него отстал Ян Смеекенс. Третьим, с отставанием в 0,15 сек. в итоговой таблице оказался Роналд Мюлдер.
Украинцы в этом виде программы не участвовали.
Отметим, что ранее, по итогам соревнований на дистанции в десять раз длиннее - 5000 метров, чемпион и призерами Игр-2014, соответственно, стали Свен Крамер, Ян Блокхёйсен и Йоррит Бергсма.
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