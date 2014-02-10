Трио голландцев во второй раз заняли весь пьедестал Игр в конькобежном спорте

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

На дистанции 500 метров, которая является самой короткой в конькобежном спорте победу праздновал Михел Мюлдер, который по итогам двух заездов показал результат 69,31 сек. Лишь на 0,01 секунды от него отстал Ян Смеекенс. Третьим, с отставанием в 0,15 сек. в итоговой таблице оказался Роналд Мюлдер.

Украинцы в этом виде программы не участвовали.

Отметим, что ранее, по итогам соревнований на дистанции в десять раз длиннее - 5000 метров, чемпион и призерами Игр-2014, соответственно, стали Свен Крамер, Ян Блокхёйсен и Йоррит Бергсма.