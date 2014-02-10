МОК призывает Украину к дальнейшей борьбе за право принять Олимпиаду-2022

Об этом сказал президент МОК Томас Бах во время встречи в Сочи с генеральным директором Заявочного комитета «Львов-2022» Сергеем Гончаровім, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула.

«Мы, Международный олимпийский комитет, гордимся, что Украина подает эту заявку. И вы, украинцы, также должны гордиться этим. Потому что сама Заявка – это уже ваш вклад в развитие Олимпийского движения. Она важна как для МОК, так и для украинского спорта, и для всей Украины. Мы призываем вас к дальнейшей борьбе (за право принять Олимпиаду), какой бы напряженной она ни была, и ожидаем от вас дальнейших шагов в развитии Олимпийского движения в Украине», - заявил президент МОК.

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Как сообщалось, в ноябре 2013 года Украина подала декларацию в МОК с подтверждением намерений принять участие в конкурсе на право проведения в 2022 году зимних Олимпийских и Паралимпийских Игр.

В марте 2014 года Заявочный комитет «Львов-2022» направит в МОК, в Лозанну (Швейцария) заявочный файл, который будет тщательным образом проанализирован экспертами.

Заявочный файл – это основной документ, которые подают в МОК все города, претендующие на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр. Он содержит подробное описание концепции подготовки и проведения Олимпиады, объектов инфраструктуры, влияния проекта на окружающую среду и т.д.

Вместе с заявочным файлом Заявочный комитет обязан подать в МОК так называемый Фото-файл - с текстовым и визуальным описанием олимпийских объектов. Также к Заявочному и Фото-файлам Заявочный комитет обязан приложить обязательство правительства Украины, что оно гарантирует выполнение всего комплекса работ, связанных с подготовкой и проведением Олимпиады на случай, если МОК предоставит Львову право принимать Олимпиаду-2022.

Финальное решение о перечне стран, которые войдут в так называемый Short List, МОК примет в июле 2014. Финальное решение о том, какая страна будет принимать зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022, МОК примет в июле 2015 года в Куала-Лумпур (Малайзия).

Кроме Украины, в настоящее время, в борьбе за право принимать наибольшее зимнее спортивное мероприятие планеты соревнуются Польша и Словакия (совместная заявка), Казахстан, Норвегия и Китай.