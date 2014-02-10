Француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования по биатлону Игр-2014

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Француз ранее не совсем удачно провел первую гонку соревнований, заняв только 6-е место в спринте. И сегодня стартовал с 12-секундным отставанием от лидера. Тем не менее, на дистанции он держался уверенно, а в стрельбе допустил лишь один промах в положении стоя. В итоге, он финишировал через 33 мин. 48,6 сек. после старта, опередив ближайшего преследователя более чем на 14 секунд. Вторым гонку закончил чех Ондржей Моравец, не допустивший ни одного промаха (в спринте он занял 8-е место), третьим - еще один француз Жан-Гийом Беатрикс, который по итогам спринта стартовал сегодня с 14-й позиции.

Лидеры спринтерской гонки в этот раз провалились. Оле-Эйнар Бьорндален - четвертый, Доминик Ландертингер - десятый, а Ярослав Соукуп - 20-й.

Что касается украинцев, то лучшим стал Андрей Дериземля, занявший 36-е место (стартовал 22-м). 39-м финишировал Сергей Семенов (41), 44-м - Артем Прима (32), 54-м - Сергей Седнев (44).