Олимпиада своими глазами

В минувшую пятницу в Сочи зажгли олимпийский огонь. Это была моя первая в жизни Олимпиада «живьем». И на нее я добирался 32 часа.

По дороге в Сочи коллеги рассказывали мне о том, что когда-то летели 12 часов в Ванкувер. Но это – летели, да и – в Ванкувер, который, действительно, далеко.

А в Сочи мы ехали. Дорога пролегала по знатным местам: Таганрог Чехова, Ростов-папа, Краснодар… В Горячем Ключе еще лежал снег, был хороший минус. И это нормально, учитывая, что ехали мы на Белую Олимпиаду, то бишь, зимнюю. Но час в дороге через горы Кавказа (эту красоту не удалось разглядеть из-за сгустившихся сумерек) перенес нас в субтропический климат и +12. Туапсе совсем не похож на зимний курорт и, если бы не постоянные «растяжки» Сочи-2014, могло бы показаться, что мы приехали куда-нибудь в Египет: пальмы, кипарисы и прочие южные прелести – налицо.

Тем не менее, даже в субтропиках Олимпиада дает о себе знать. Хотя – и русское гостеприимство свою меру знает. Выходя из здания вокзала, я видел, как добродушные российские полицейские, «на всякий случай», проверяли людей. Выборка, как мне показалась, была абсолютно случайной. Впрочем, сам в эту выборку не попал. Видать, показался стражам порядка благонадежным.

Днем я получал аккредитацию в Медиацентре – вспомогательном пресс-центре для не аккредитованных официально на Игры журналистов. Не знаю почему, возможно я такой «везучий», но именно в момент моей попытки аккредитоваться произошли сбои в работе компьютера. Причем, насколько я понял из разговора сотрудниц, звонивших кому-то по внутренней линии, поломка коснулась работы всего Медиацентра. Впрочем, через 20 минут я все же получил свой бейджик, а потом, попав в сам Медиацентр, убедился, что все компьютеры работают.

Погуляв по городу, мы с товарищем решили съездить в Адлер, полюбоваться олимпийскими ледовыми аренами, расположенными на одной огромной площади по кругу. Именно на этих аренах пройдут соревнования по фигурке, хоккею, шорт-треку, конькобежному спорту и керлингу (соревнования лучших поломоек мира). Но желаниям не суждено было исполниться: оказалось, что попасть в автобус на Адлер можно лишь при наличии билета на соревнования на сегодняшний день. Как вариант, можно воспользоваться местной пригородной электричкой – «Ласточкой», где осуществляют досмотр при посадке. В частности, в отличие от автобусов, в электричке нельзя провозить еду и напитки...

В результате, на первые в своей жизни олимпийские соревнования — слоупстайл в исполнении сноубордистов – я отправился только на следующий день. Кроме новизны, этот вид программы привлек тем, что был первым, где разыгрывались награды на Играх. Была возможность живьем увидеть первого олимпийского чемпиона Сочи-2014. И тут подстерегала еще одна, но весьма существенная, неприятность: дорога в Адлер занимает примерно 50 минут, а до Красной Поляны, где расположены все объекты горного кластера, необходимо ехать все полтора часа. Хорошо, что выехал заранее. Хотя успел на трибуну за 15 минут до начала финальных соревнований (рано утром еще был полуфинал).

В общем, Сочи оказался только в названии Игр. В реальности, город находится в стороне как от самих соревнований, так и от олимпийского парка, где стоят пять Дворцов спорта (для хоккея, конькобежного спорта, фигурного катания, шорт-трека и керлинга), и, тем более, от Красной поляны, где проходят все дисциплины на снегу. Перепад температур напоминает Ялту, где у моря может быть +15, а на вершине Ай-Петри – -10.

Справедливости ради стоит отметить, что в том же Ванкувере горный комплекс Уистлер был в... трех часах езды от Олимпийского парка и ледовых арен соответственно. Так что назвать это сугубо сочинским минусом можно с большой натяжкой.

В Киеве меня провожали в Сочи, как на войну: соседка по кабинету в редакции, друзья... Даже сестра из Германии позвонила и так мягко намекнула, мол, зря я это все задумал. Чечня, «менты», терроризм... Тем не менее, о своем решении посмотреть Олимпиаду в Сочи я ни разу не пожалел. Люди, действительно, радуются. В городе все празднично, красиво и спокойно. Я миллион раз читал о недовольных расселением после стройки объектов Игр, но не встретил никого, кто бы сказал об этом в открытую. Возможно, впрочем, что таковых просто сейчас нет в городе.

Вечером, в день открытия Игр, прогулялся на «Ривьеру» - главный сочинский городской пляж, но по дороге сбился с пути: очень манил запах шашлыков местных кафешек, к тому же, в каждом заведении обнаруживался телевизор, что гарантировало просмотр церемонии открытия. Шашлык оказался вкусный, церемония открытия – помпезной, а люди, заполнившие выбранное мной с приятелем заведение на две трети, патриотично настроенными. Они действительно ждали эту Олимпиаду. И дождались.

После открытия Игр, ближе к полуночи по местному времени (2 часа разницы с Киевом), увидел новость о том, как опечатывают автобусы с аккредитованными журналистами при выезде из гостиниц и «распечатывают» при въезде на объекты. Верю. Хотя сам получил несколько иной опыт общения с местной полицией. Так, около 11 вечера, решив сфотографироваться возле одного из городских памятников возле Ривьеры, наблюдал череду кортежей, направлявшихся со стороны Адлера и стадиона «Фишт». Местные объяснили, что в одном из них ехал Путин, в другом – новоизбранный президент МОК Томас Бах, в третьем — наш Виктор Федорович...

Когда в этот момент ко мне подошли местные полицейские, я не ждал ничего хорошего. Но они откликнулись на просьбу, сфотографировали нас с товарищем и вежливо попросили уйти, чтобы не мозолить глаза охране кортежей.

В целом, еще накануне Игр, было много информации и про 40 тысяч полицейских, и про чеченскую террористку, которая якобы спряталась в горах возле Сочи, а ее никак не могут поймать, и про патрули через каждые 10 метров и много про что еще... Я же увидел своими глазами нечто другое, более, так сказать, оптимистичное. Да, полиции было много, но ее наверняка было много и в Лондоне-2012, и в Ванкувере-2010. Люди в форме были и, вместе с тем, их как бы не было. В Сочи каждый жил своей жизнью: болельщики сновали по маршруту олимпийские объекты — кафе — сувениры, неугомонные и доброжелательные волонтеры всех направляли на объекты и обратно, объясняя все туристам по миллиону раз в день, полиция же просто наблюдала за порядком. Создавалась действительно хорошая атмосфера.

Что касается самих соревнований, то все было продумано до мелочей не только для обитателей VIP-лож или брата-журналиста, который официально аккредитован, а и для простых болельщиков. С моего места на стадионе для сноубординга открывался такой шикарный вид (билет был, кстати, отнюдь не самый дорогой), которого, порой, на центральных местах иных стадионов не сыщешь. Здесь даже гигантские экраны-мониторы были совсем не нужны. Разве что, в виде табло с результатами соревнований. Еда, конечно, на объектах соревнований дорогая. Но, поесть можно, вернувшись в город, благо, в обычном «Перекрестке» цены совершенно не олимпийские.

Известный российский журналист Василий Уткин в своем блоге пошутил насчет слогана Игр «Зимние. Жаркие. Твои». Мол, «твои» используется в смысле некоего панибратства относительно президента РФ, а ведь обращаться к Владимиру Владимировичу на «ты» как-то недопустимо. Я двое суток находился в Сочи, и позволю себе не согласиться с коллегой. Олимпиада — это не персональный праздник президента. Сочинцам и всем гостям Игр — из России и не только — он, действительно, нужен. И они, россияне, его действительно ждали.

…И дождались. Спасибо, Сочи!

Кирилл Стадниченко