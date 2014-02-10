Двое украинцев претендуют на звание лучших легкоатлетов января в Европе
17:04, 10 февраля 2014Спорт
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Двое украинцев, Татьяна Гамера-Шмырко и Алексей Касьянов, претендуют на звание лучших легкоатлетов месяца в Европе.
Татьяна Гамеры-Шмырко / uaf.org.ua
Об этом УНИАН сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.
Татьяна Гамера-Шмырко 26 января защитила титул победительницы одного из самых престижных марафонов мира - в японской Осаке. Дистанцию 42,195 км она преодолела за 2:24.37 ч.
Алексей Касьянов на командном чемпионате Украины в помещении, в Запорожье (27-28 января), победил с лучшим результатом сезона в мире в семиборье - 6104 очка.
Проголосовать за украинцев можно на странице Европейской атлетической ассоциации в социальной сети Facebook.
Голосование продлится до 21 февраля
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