Двое украинцев претендуют на звание лучших легкоатлетов января в Европе

Об этом УНИАН сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.

Татьяна Гамера-Шмырко 26 января защитила титул победительницы одного из самых престижных марафонов мира - в японской Осаке. Дистанцию 42,195 км она преодолела за 2:24.37 ч.

Алексей Касьянов на командном чемпионате Украины в помещении, в Запорожье (27-28 января), победил с лучшим результатом сезона в мире в семиборье - 6104 очка.

Проголосовать за украинцев можно на странице Европейской атлетической ассоциации в социальной сети Facebook.

Голосование продлится до 21 февраля