В Сочи отпраздновали День Украины

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете, мероприятие по приглашению Национального олимпийского комитета посетили более 200 представителей Олимпийской семьи мира.

Среди них президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах, почетный президент МОК Жак Рогге, президент Европейских Олимпийских Комитетов Патрик Хикки, члены МОК, руководители международных спортивных федераций и Национальных олимпийских комитетов, Олимпийские чемпионы и призеры различных стран мира. Многочисленное количество почетных гостей свидетельствует о высоком авторитете Украины на мировой спортивной и олимпийской арене.

Почетных гостей принимали исполняющий обязанности вице-премьер-министра Украины Александр Вилкул, президент НОК Сергей Бубка, и.о. Министра молодежи и спорта Равиль Сафиуллин.

«Украина славится своими спортивными традициями и большим количеством Олимпийских чемпионов и призеров. Подтверждением тому служит факт, что президент НОК Украины - многократный чемпион мира, Олимпийский чемпион Сергей Бубка. Мне очень приятно, что вчера копилка вашей сборной пополнилась еще одной наградой. Поздравляю Виту Семеренко и спортивных болельщиков Украины с этой выдающейся победой. Очень хорошо, что ваше государство играет большую роль в мировом спорте», - отметил Томас Бах. Президент МОК отметил, что положительно оценивает желание Украины принимать зимние Олимпийские игры-2022. «Это очень хорошая инициатива. Ваша страна имеет удачный опыт проведения престижных международных соревнований. Олимпийские игры - это не только спорт, но и развитие инфраструктуры региона в целом», - добавил Бах. Он также отметил богатую историю, культуру и традиции украинского народа.

Президент НОК Украины Сергей Бубка в своем приветственном слове сказал: «Наша страна действительно имеет славную спортивную историю. С учетом свежеиспеченной олимпийской награды Виты Семеренко копилка Украины всю свою историю насчитывает уже 624 медали. Нам очень приятно поделиться украинскими традициями, нашей уникальной историей и культурой, показать наши достижения, которыми мы гордимся. От имени Олимпийской семьи Украины хочу сказать, мы счастливы, что являемся частью мирового Олимпийского движения».

Презентация Международному Олимпийскому Комитету, представителям мировых средств массовой информации, спортсменам и болельщикам концепции нашей Олимпийской заявки - один из важнейших шагов в истории не только украинского спорта, но и государства в целом. Это еще один большой шаг в развитии украинского общества, - отметил Александр Вилкул.

О важности спорта в развитии страны и его влияние на становление здоровой нации сказал и Равиль Сафиуллин.

Как сообщал УНИАН, Олимпийские Игры в Сочи проходят с 7 по 23 февраля. На данный момент в копилке сборной Украины одна бронзовая награда, которую в биатлоне завоевала Вита Семеренко.