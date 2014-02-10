Норвежку Бьорген могут лишить золотой медали Игр-2014

14:43, 10 февраля 2014
Спорт
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Норвежская лыжница Марит Бьорген, одержавшая победу в скиатлоне на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, может быть лишена золотой награды.

Марит Бьорген / eurosport.ru

Об этом сообщает sportbox.ru.

Спортсменка приняла участие в рекламной кампании интернет-магазина Ludo. Ее изображение было размещено в различных социальных сетях. А по правилам Международного олимпийского комитета (МОК) атлетам запрещено что-либо рекламировать во время соревнований на Играх.

Когда будет принято решение по этому вопросу и будут ли выноситься какие-то санкции к спортсменке пока не сообщается.

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