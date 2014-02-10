Канадец Шарль Амлен выиграл золото Игр-2014 в шорт-треке

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Амлен проехал дистанцию за 2 мин. 14,895 сек. Следом за ним на финиш приехали китаец Танью Хань и представитель России Виктор Ан.

Спортсменов Украины в этом виде программы не было.

Амлен стал трехкратным олимпийским чемпионом. Ранее он даважды выигрывал золото на Играх-2010 в Ванкувере, где победил на дистанции 500 метров и в эстафете. Также он является 5-кратным чемпионом мира.