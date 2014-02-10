Канадец Шарль Амлен выиграл золото Игр-2014 в шорт-треке
14:31, 10 февраля 2014Спорт
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В Сочи разыгран второй из пяти комплектов наград дня, где олимпийским чемпионом в забеге на 1500 метров в шорт-треке стал канадец Шарль Амлен.
Шарль Амлен / REUTERS
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Амлен проехал дистанцию за 2 мин. 14,895 сек. Следом за ним на финиш приехали китаец Танью Хань и представитель России Виктор Ан.
Спортсменов Украины в этом виде программы не было.
Амлен стал трехкратным олимпийским чемпионом. Ранее он даважды выигрывал золото на Играх-2010 в Ванкувере, где победил на дистанции 500 метров и в эстафете. Также он является 5-кратным чемпионом мира.
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