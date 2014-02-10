""Будівельник" выиграл Кубок Украины по баскетболу

Как сообщает корреспондент УНИАН, в финале действующий чемпион Украины (сезона 2012/13) одолел лидера турнирной таблице нынешнего первенства среди команд Суперлиги сезона-2013/14 БК "Донецк".

Обе команды в первой половине порадовали зрителей быстрым и результативным баскетболом, который несколько больше дивидендов (53:50) принес «Будівельнику». Столичный клуб попытался захватить лидерство уже на старте матча, поведя в счете с разницей в более чем 10 очков. Впрочем, лидеры «Донецка» Марко Киллингсворт и Бернард Кинг не дали сопернику развить успех. Именно они стали героями завершающих секунд первой половины, прежде всего - Кинг, который забил два очка с фолом фактически с сиреной, сократив отставание от киевлян до вполне достижимых трех пунктов.

На старте второй половины «тигры» даже вышли вперед, правда, «строители», в составе которых отличился трио в составе Яниса Стрельниекса, Рикки Минарда и Артура Дроздова, сразу же перехватили инициативу и повели по итогам третьей четверти +14. Тем временем разыгрался и форвард киевлян ДаХуан Саммерс, который после результативной первой половины некоторое время пребывал в тени партнеров. И хотя донецкая команда приложила максимум усилий, чтобы наверстать упущенное и догнать соперника, полученного гандикапа «Будівельнику» хватило, чтобы уверенно довести матч до победы - 96:88.

Американский форвард «строителей» ДаХуан Саммерс стал лучшим игроком встречи в составе победителей забил ряд важных бросков. Еще до большого перерыва он отличился 15 набранными очками, а вообще записал на свой счет 25 очков (7 из 10 двухочковым и 3 из 5 трехочковых) и сделал 4 подбора.

MVP финала был признан центровой киевского клуба литовец Дариуш Лавринович.