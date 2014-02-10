Сегодня в Сочи разыграют пять комплектов медалей

Будут разыграны награды в горных лыжах у женщин в суперкомбинации, в шорт-треке у мужчин на дистанции 1500 м, в беге на коньках у мужчин на 500-метровке, в биатлоне у мужчин в гонке преследования и во фристайле у мужчин в могуле.

Об этом УНИАН сообщили в оргкомитете «Сочи 2014».

Вечером в биатлонном комплексе «Лаура» пройдет гонка преследования у мужчин. Право участвовать в ней получают лучшие 60 спортсменов спринта. Биатлонисты стартуют в том же порядке, в каком расположились в финише.

Украину будут представлять Андрей Дериземля (стартует 22-м), Артём Прима (32-м), Сергей Семенов (42-м), Сергей Седнев (44-м).

Напомним, вчера украинская биатлонистка Вита Семеренко выиграла бронзу в спринте на 7,5 км. Это пока единственная украинская медаль.