"Золотой" прыжок с трамплина в Сочи совершил поляк
01:00, 10 февраля 2014Спорт
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Сегодня, 9 февраля, в Сочи (Россия) на XXII Зимних Олимпийских играх был разыгран комплект медалей в прыжках с трамплина К-95.
Олимпийским чемпионом стал поляк Камиль Стох, набрав 278,0 баллов, пишет Спортонлайн.
Серебро выиграл словенец Петер Превц (265,3), обладателем бронзы стал норвежец Андерс Бардай (264,1).
Украинцы в этом виде спорта не представлены.
XXII Зимние Олимпийские игры. Сочи ( Россия ), 9 февраля
Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. К-95
1 . Камиль Стох (Польша) - 278,0 балла
3 . Петер Превц ( Словения ) - 265,3
3 . Андерс Бардай (Норвегия) - 264,1
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