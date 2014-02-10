"Золотой" прыжок с трамплина в Сочи совершил поляк

01:00, 10 февраля 2014
Спорт
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Сегодня, 9 февраля, в Сочи (Россия) на XXII Зимних Олимпийских играх был разыгран комплект медалей в прыжках с трамплина К-95.

Олимпийским чемпионом стал поляк Камиль Стох, набрав 278,0 баллов, пишет Спортонлайн.

Серебро выиграл словенец Петер Превц (265,3), обладателем бронзы стал норвежец Андерс Бардай (264,1).

Украинцы в этом виде спорта не представлены.

XXII Зимние Олимпийские игры. Сочи ( Россия ), 9 февраля

Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. К-95

1 . Камиль Стох (Польша) - 278,0 балла

3 . Петер Превц ( Словения ) - 265,3

3 . Андерс Бардай (Норвегия) - 264,1

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