Семеренко за медаль обещают квартиру и $55 тысяч

"Вита Семеренко получит 3-комнатную квартиру в Сумах, а также в долларовом эквиваленте 55 тысяч.Пусть другие федерации смотрят на биатлонистов и становятся такими же. Шанс развиваться есть у всех, но не все его используют в должной мере. Президент биатлонной федерации постоянно с командой, на всех сборах, он буквально живет с ними. Такими должны быть президенты всех федераций, и тогда результат у нас будет прекрасный

", - передает слова Сафиуллина XSport.

Напомним, в воскресенье наша биатлонистка Вита Семеренко финишировала третьей в спринтерской гонке. Ее медаль стала первой для Украины в Сочи.