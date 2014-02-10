Семеренко за медаль обещают квартиру и $55 тысяч
00:14, 10 февраля 2014Спорт
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И.о. министра по делам молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин рассказал, что Виту Семеренко уже поздравил с завоеванием медали Президент страны Виктор Янукович, а также подтвердил то, что биатлонистка получит 3-комнатную квартиру.
Сафиуллин / xsport.ua
"Вита Семеренко получит 3-комнатную квартиру в Сумах, а также в долларовом эквиваленте 55 тысяч.Пусть другие федерации смотрят на биатлонистов и становятся такими же. Шанс развиваться есть у всех, но не все его используют в должной мере. Президент биатлонной федерации постоянно с командой, на всех сборах, он буквально живет с ними. Такими должны быть президенты всех федераций, и тогда результат у нас будет прекрасный
", - передает слова Сафиуллина XSport.
Напомним, в воскресенье наша биатлонистка Вита Семеренко финишировала третьей в спринтерской гонке. Ее медаль стала первой для Украины в Сочи.
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