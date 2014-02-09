Семеренко: О медали не думала

Об этом она сказала в эфире канала Xsport.

"Да, я бронзовая призерка Олимпиады. У меня в небольшой шкатулочке все бронзовые медали. Конечно, хочется и золота, но на данный момент я очень довольна своей бронзовой медалью, рада, что сама поверила в себя. Григорий Иванович (Шамрай) подошел и сказал: "Поздравляю тебя, моя бронзовая"!

Сестра после финиша поздравила, но немного напихала мне, говорит: "Ты что же, не могла обойти Вілухіну, 3 секунды всего?!.

На стрельбе лежа немножко волновалась и было трудно стрелять, но я справилась. На лыжные сильно не спешила, поскольку это горы и они дают о себе знать на последнем круге. Пыталась распределить свои силы, так чтобы хватило ровно на три круга и у меня получилось (Вита показала 6-е время на последнем круге).

Яна Романова могла повлиять на мою медаль, но когда на последней отметке она была 12-а и 11-а, то я стала верить в свою медаль. А на дистанции об медаль не думала, просто старалась выложиться, - сказала спортсменка.