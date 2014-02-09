Украинка Вита Семеренко выиграла олимпийскую "бронзу" в биатлоне

Украинка Вита Семеренко заняла третье место в биатлонном спринте на 7,5 км, завоевав первую медаль сборной Украины на Олимпиаде в Сочи.

Как передает корреспондент УНИАН, украинская спортсменка преодолела дистанцию без единого промаха, уступив лидеру 21,7 секунд. Это первая олимпийская медаль украинской спортсменки. Первое место у представительницы Словакии Анастасии Кузьминой, второе место у россиянки Ольги Вилухиной. Украинка Валентина Семеренко с одним промахом заняла 12-е место, Алена Пидгрушная также с одним промахом заняла 26-к место, Юлия Джима с тремя промахами - 42-е.

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