Легенда чешского спорта заявила, что на Олимпиаде болеет за украинцев

Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Вера Чаславска сделала заявление по случаю открытия Олимпиады в Сочи, сообщает Радио Прага.

«В минуты торжественного открытия сочинской Олимпиады, в Киеве и других украинских городах идет борьба за свободу и честь всего украинского народа. Поэтому я больше желаю успеха именно украинским спортсменам. Их честная борьба и победа будут одновременно победой тех, которые в эти дни, руководствуясь стремлением к свободе, стоят на промерзших улицах Киева и знают, что в своей справедливой борьбе против тоталитарного режима не могут отступить. Для меня каждый из этих безымянных людей является олимпийцем. Я желаю от чистого сердца, чтобы их борьба была успешной», - заявила в своем обращеним Чаславска.

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Чаславска запомнилась стране и миру именно своими триумфальными победами на Олимпиаде в Мехико в 1968 году. В знак протеста против советского вторжения в Чехословакию она во время вручения медалей принципиально отвернулась от советской гимнастки.

В 1968 году она была обявлена лучшей спортсменкой мира. Вместе с Ларисой Латыниной Чаславска является самой успешеной гимнасткой спортивной истории по количеству медалей.