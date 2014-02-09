Австриец Маттиас Майер завоевал олимпийское «золото» в скоростном спуске
12:06, 09 февраля 2014Спорт
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Австрийский спортсмен Маттиас Майер завоевал золотую медаль Олимпиады Сочи-2014 в скоростном спуске
Маттиас Майер взял "золото" в скоростном спуске / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, серебро и бронзу завоевали итальянец Кристоф Иннерхофер и норвежец Хьетель Янсруд.
Украинские спортсмены в скоростном спуске участия не принимали.
Читайте такжеСегодня на Олимпиаде в Сочи будут разыграны 8 комплектов медалей
Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 февраля, на Олимпиаде в Сочи будут разыграны 8 комплектов медалей. Помимо скоростного спуска, медали будут разыграны в мужском лыжном скиатлоне, слоупстайле среди женщин, в женских лыжных гонках на дистанции 3000 метров. Вечером начнут соревнования биатлонистки, позже - решающие заезды у мужчин на санях, итоговый командный турнир фигуристов и соревнования у мужчин в прыжках на лыжах с малого трамплина.
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