Австриец Маттиас Майер завоевал олимпийское «золото» в скоростном спуске

Как передает корреспондент УНИАН, серебро и бронзу завоевали итальянец Кристоф Иннерхофер и норвежец Хьетель Янсруд.

Украинские спортсмены в скоростном спуске участия не принимали.

Читайте такжеСегодня на Олимпиаде в Сочи будут разыграны 8 комплектов медалей

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 февраля, на Олимпиаде в Сочи будут разыграны 8 комплектов медалей. Помимо скоростного спуска, медали будут разыграны в мужском лыжном скиатлоне, слоупстайле среди женщин, в женских лыжных гонках на дистанции 3000 метров. Вечером начнут соревнования биатлонистки, позже - решающие заезды у мужчин на санях, итоговый командный турнир фигуристов и соревнования у мужчин в прыжках на лыжах с малого трамплина.